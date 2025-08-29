Le Brésil envisage des droits de douane réciproques en réponse aux Etats-Unis

Le Brésil envisage d'imposer des droits de douane réciproques aux Etats-Unis en réponse aux surtaxes sur de nombreux produits brésiliens, a appris jeudi l'AFP de source gouvernementale. Le président Luiz Inacio Lula da Silva a autorisé une étude interne sur une éventuelle riposte aux surtaxes de 50% imposées par Donald Trump, a-t-il été indiqué.

La Chambre de commerce extérieur, incluant notamment le ministère du Commerce et de l'Industrie, doit déterminer dans les 30 jours si ces surtaxes tombent sous le coup d'une loi sur la réciprocité adoptée en avril.

Photo: AFP

Dans ce cas, un groupe d'experts élaborera des «propositions de contre-mesures», qui pourraient inclure des droits de douane réciproques, a expliqué une source, qui a requis l'anonymat, n'étant pas autorisée à s'exprimer. Mais «la porte reste ouverte aux consultations diplomatiques», a souligné cette source, précisant que le gouvernement brésilien devait officiellement informer les Etats-Unis de ce processus vendredi.

«J'espère que cela permettra d'accélérer le dialogue et la négociation», a confirmé le vice-président Geraldo Alckmin devant des journalitses. Le président de gauche Lula a exprimé jeudi sa frustration: «Nous n'avons pu parler à personne, personne aux Etats-Unis.»

Source: AFP