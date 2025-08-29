Le Brésil envisage des droits de douane réciproques en réponse aux Etats-Unis
Le Brésil envisage d'imposer des droits de douane réciproques aux Etats-Unis en réponse aux surtaxes sur de nombreux produits brésiliens, a appris jeudi l'AFP de source gouvernementale. Le président Luiz Inacio Lula da Silva a autorisé une étude interne sur une éventuelle riposte aux surtaxes de 50% imposées par Donald Trump, a-t-il été indiqué.
La Chambre de commerce extérieur, incluant notamment le ministère du Commerce et de l'Industrie, doit déterminer dans les 30 jours si ces surtaxes tombent sous le coup d'une loi sur la réciprocité adoptée en avril.
Dans ce cas, un groupe d'experts élaborera des «propositions de contre-mesures», qui pourraient inclure des droits de douane réciproques, a expliqué une source, qui a requis l'anonymat, n'étant pas autorisée à s'exprimer. Mais «la porte reste ouverte aux consultations diplomatiques», a souligné cette source, précisant que le gouvernement brésilien devait officiellement informer les Etats-Unis de ce processus vendredi.
«J'espère que cela permettra d'accélérer le dialogue et la négociation», a confirmé le vice-président Geraldo Alckmin devant des journalitses. Le président de gauche Lula a exprimé jeudi sa frustration: «Nous n'avons pu parler à personne, personne aux Etats-Unis.»
Source: AFP
La surtaxe douanière sur les produits indiens passe à 50%
La surtaxe douanière des Etats-Unis sur les produits indiens, de 25% depuis le début du mois, est passée mercredi à 50%, une manière pour Donald Trump de sanctionner l'importation de pétrole russe par l'Inde.
L'Inde est parmi les principaux importateurs de pétrole russe, après la Chine, et le président américain accuse New Delhi d'aider ainsi Moscou à financer sa guerre en Ukraine. Le nouveau taux ne concernera cependant pas un certain nombre de produits, ce qui en réduit sensiblement la portée.
Source: AFP
25 pays suspendent leurs envois postaux vers les Etats-Unis
L'agence postale de l'ONU a recensé mardi un total de 25 pays ayant décidé de suspendre leurs livraisons de colis vers les Etats-Unis, en raison des incertitudes liées à l'impact de droits de douane imminents décidés par le président américain Donald Trump.
L'administration Trump a décidé, avec effet au 29 août, de supprimer l'exemption de droits de douane qui bénéficiait jusqu'alors aux petits colis postaux (les envois de marchandises d'une valeur égale ou inférieure à 800 dollars).
Cette décision a suscité une vague d'annonces de la part de services postaux, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Inde ou en Australie, de suspendre les envois de colis à destination des Etats-Unis.
«Les opérateurs postaux de 25 pays membres ont déjà informé de la suspension de leurs services postaux vers les Etats-Unis, invoquant des incertitudes liées notamment aux services de transit», a indiqué l'Union postale universelle (UPU) dans un communiqué.
«Ces suspensions resteront en vigueur dans l'attente de plus amples informations sur la mise en oeuvre des mesures annoncées par les autorités américaines», a ajouté l'institution onusienne.
Source: AFP
Trump prolonge de 90 jours la trêve commerciale avec Pékin (médias américains)
Le président américain Donald Trump a décidé de prolonger de 90 jours la détente avec Pékin sur le front des droits de douane, rapportent lundi des médias américains, à quelques heures de la fin théorique de cette trêve entre les deux puissances.
Le chef de l'Etat a signé un décret pour officialiser le prolongement de cette trêve, selon la chaîne de télévision CNBC, spécialisée dans l'économie américaine, et le Wall Street Journal, qui citent un responsable de la Maison Blanche anonyme.
La Maison Blanche n'a pas donné suite aux sollicitations de l'AFP dans l'immédiat.
Les Etats-Unis n'imposeront pas de droits de douane sur l'or
Le président Donald Trump a affirmé lundi que l'or ne serait pas assujetti aux nouveaux droits de douane américains, après qu'un document officiel a semé le trouble la semaine dernière et propulsé le métal précieux à un record.
«Un communiqué de Donald J. Trump, président des Etats-Unis d'Amérique: l'or ne sera pas soumis aux droits de douane!», a écrit le chef de l'Etat sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP
Trump affirme que les discussions se passent «plutôt bien» avec Pékin
Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que les négociations avec Pékin se déroulaient «plutôt bien» à quelques heures de la fin théorique de la trêve qui avait suspendu leur affrontement à coups de droits de douane.
«Nous verrons ce qui arrivera. (...) La relation entre le président Xi (Jinping) et moi est très bonne», a aussi déclaré le chef de l'Etat à la presse depuis la Maison Blanche.
Fin de la trêve commerciale entre la Chine et les Etats-Unis
La Chine a dit lundi espèrer que les États-Unis «s'efforceront» de parvenir à des résultats commerciaux «positifs», à la veille de l'expiration de la trêve commerciale conclue entre les deux pays en juillet.
«Nous espérons que les États-Unis travailleront avec la Chine pour respecter l'important consensus atteint lors de l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'État... et s'efforceront d'obtenir des résultats positifs sur la base de l'égalité, du respect et du bénéfice mutuels», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, dans un communiqué.
Netanyahu se dit «déçu» des sanctions allemandes qui «récompensent» le Hamas
Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est dit «déçu» des sanctions allemandes contre son pays, après l'annonce du plan israélien pour le contrôle de la ville de Gaza, estimant qu'elles «récompensent» le Hamas,selon un communiqué publié vendredi soir.
Netanyahu a appelé ce soir le chancelier Fiedrich Merz «pour lui exprimer sa déception. Au lieu de soutenir la juste guerre d'Israël contre le Hamas, qui a mené l'attaque la plus horrible contre le peuple juif depuis l'Holocauste, l'Allemagne récompense le terrorisme du Hamas en imposant un embargo sur les armes à Israël», selon un communiqué de la primature.
Au cours de cette conversation, le Premier ministre «a déclaré que l'objectif d'Israël n'est pas de prendre le contrôle de Gaza, mais de libérer Gaza du Hamas et de permettre l'établissement d'un gouvernement pacifique là-bas», affirme le texte.
Source: AFP
Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU prévue le samedi 9 août
Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra samedi à 19H00 GMT une réunion d'urgence sur Gaza, après l'annonce du plan israélien pour le contrôle de la ville, ont indiqué à l'AFP plusieurs sources diplomatiques.
Peu auparavant, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a mis en garde Israël, par la voix d'une porte-parole, contre "une escalade dangereuse" qui «risque d'aggraver les conséquences déjà catastrophiques pour des millions de Palestiniens».
Plusieurs pays, parmi les 15 qui composent le Conseil de sécurité, ont réclamé cette réunion d'urgence, saluée par la représentation palestinienne à l'ONU. La décision de Benjamin Netanyahu d'ordonner à l'armée israélienne de prendre le contrôle de Gaza pour «vaincre» le Hamas a provoqué une vague d'indignation à travers le monde.
Elle risque d'entraîner «des déplacements forcés supplémentaires, des tueries et des destructions massives, aggravant la souffrance inimaginable de la population palestinienne à Gaza», a encore averti Antonio Guterres.
Source: AFP
En vacances, JD Vance s'entretient avec David Lammy au sujet de Gaza
Le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy et le vice-président américain JD Vance, qui entame vendredi ses vacances au Royaume-Uni, sont allés pêcher ensemble avant de s'entretenir de la situation en Ukraine et dans la bande de Gaza.
JD Vance et sa famille sont arrivés vendredi matin à Chevening House, somptueuse résidence mise à disposition des ministres britanniques des Affaires étrangères, dans le Kent (sud-est de Londres), signant là le début de leurs vacances privées dans le pays.
Les deux hommes sont allés pêcher la carpe dans un étang près de la résidence. «C'est formidable d'être ici... Ma femme et moi adorons cette région du Royaume-Uni, et nous y sommes déjà venus il y a quelques années. Nous aimons beaucoup ce pays», a déclaré le vice-président de Donald Trump à la presse, peu avant leur réunion bilatérale.
JD Vance a ensuite déclaré que les Etats-Unis n'avaient «aucune intention» de suivre l'exemple du Royaume-Uni en reconnaissant un Etat de Palestine. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé fin juillet envisager une reconnaissance d'un Etat palestinien en septembre.
«Nous voulons éradiquer le Hamas»
«Je ne sais pas ce que signifierait réellement la reconnaissance d'un Etat palestinien, étant donné l'absence de gouvernement fonctionnel dans cette région», a poursuivi JD Vance.
Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que Trump «s'exprime à un moment donné devant les médias au sujet de sa réponse» au projet d'Israël de «prendre le contrôle militaire» de la ville de Gaza. «Nos objectifs sont très clairs. Nous voulons faire en sorte que le Hamas ne puisse pas attaquer des innocents (...) et cela passe par l'éradication du Hamas», a souligné le vice-président, ajoutant vouloir «résoudre les problèmes humanitaires à Gaza».
Source: AFP