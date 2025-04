La Chine met en garde contre un «grave impact» sur la stabilité de l'économie mondiale

La Chine a averti jeudi les Etats-Unis que les droits de douane sur ses principaux partenaires commerciaux auront un «grave impact» sur la stabilité de l'économie mondiale.

«Les Etats-Unis ont récemment annoncé (...) l'imposition de droits de douane indiscriminés sur tous leurs partenaires commerciaux, y compris la Chine, ce qui porte gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des entreprises chinoises et affecte gravement la stabilité de l'ordre économique mondial», a déclaré He Yongqian, porte-parole du ministère du Commerce, lors d'une conférence de presse.