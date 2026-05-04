Une comparaison de 160 produits du troisième pilier démontre qu'un mauvais choix peut coûter aux épargnants plusieurs centaines de milliers de francs de capital de prévoyance sur une période de 40 ans.

Un mauvais choix peut entrainer la perte de centaines de milliers de francs

Un mauvais choix peut entrainer la perte de centaines de milliers de francs

Martin Schmidt

Les Suisses sont réputés pragmatiques lorsqu'il s’agit de changer de caisse maladie ou de comparer des offres hypothécaires auprès de différents prestataires. Cette logique vaut aussi pour les produits de prévoyance du troisième pilier. Passer par sa banque habituelle est rapide, mais ne pas comparer les frais entre les différentes solutions peut s'avérer coûteux pour les épargnants.

Le portail de comparaison financière getrates.ch a examiné à la loupe 160 produits de prévoyance du troisième pilier proposés par des prestataires de toute la Suisse. Résultat: un mauvais choix peut coûter à un épargnant plus de 100'000 francs sur l'ensemble de sa vie professionnelle.

Un facteur x12 pour les frais

Le portail a simulé le cas d'une personne de 25 ans versant chaque année le montant maximal de 7'258 francs pendant 40 ans, jusqu'à la retraite, avec un rendement brut de 5% par an. En moyenne, les frais d'un fonds 3a atteignent 0,68%.

Ils ne sont que de 0,22% pour le produit le moins cher, Viac Global 20, contre 2,54% pour le plus onéreux de la banque Cler, soit douze fois plus. Getrates a également analysé la performance effective des produits bon marché et chers.

Top 10 des fonds de placement 3a les moins chers

Rang Produit Fournisseur Frais totaux Pourcentage d'actions Rendement à 5 ans 1 VIAC Global 20 Viac 0,22% 20% 15,80% 2 BLKB iQ Responsible Equity CH Tellco 0,34% 100% 35,50% 3 VIAC Global 40 Viac 0,34% 40% 26,30% 4 VIAC Global 100 Viac 0,42% 99% 51,50% 5 frankly Extreme 95 Responsible frankly 0,45% 95% N.A. 6 Tellco Classic Swiss Equities ESG Tellco 0,45% 99% 28,20% 7 VIAC Global 60 Viac 0,45% 60% 38,20% 8 frankly Extreme 95 Index frankly 0,46% 95% 52,80% 9 BLKB iQ Responsible Equity World BLKB 0,46% 100% 65,90% 10 frankly Strong 75 Responsible frankly 0,46% 75% 42,90%

Source: getrates.ch © Blick Grafik

Dans l'exemple de calcul mentionné, on perd ainsi 290'000 francs sur 40 ans pour un rendement brut identique. Avec le produit le moins cher, on aurait économisé 903'000 francs au moment de la retraite. Avec le plus cher, en revanche, il n'y aurait que 613'000 francs dans la cagnotte.

«C'est un acompte pour un logement en propriété»

«La plupart des Suisses n'ont aucune idée de ce que leur coûte réellement leur prestataire 3a. Sur une carrière, la différence entre le fonds le moins cher et le plus cher s'élève à 290'000 francs. Ce n'est pas une erreur d'arrondi, c'est un acompte pour un logement», explique Adrien Missioux, fondateur de Getrates.

Top 5 des fonds de placement 3a les plus chers

Rang Produit Fournisseur Frais totaux Pourcentage d'actions Rendement à 5 ans 1 Bank Cler Nachhaltig Aktien Bank Cler 2,54% 97% N.A. 2 BKB Nachhaltig Aktien BKB 2,52% 97% N.A. 3 Bank Cler Nachhaltig Ausgewogen Bank Cler 2,50% 52% 13,30% 4 BKB Nachhaltig Ausgewogen BKB 2,50% 52% 13,30% 5 Bank Cler Nachhaltig Wachstum Bank Cler 2,46% 77% 22,70%

Source: getrates.ch © Blick Grafik

Même en comparant prestataires numériques et banques traditionnelles, l'écart de frais atteint 110'000 francs sur 40 ans avec un rendement brut de 5%. Un rendement annuel de plusieurs pourcents n'est possible qu'avec un fonds 3a, les comptes d'épargne offrant des intérêts bien plus faibles. Getrates évoque ainsi un «piège du compte d'épargne».