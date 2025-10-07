Le dollar se renforce face à l'euro après la chute du gouvernement français. La démission surprise du Premier ministre crée de l'incertitude politique en France, impactant négativement l'euro. Pendant ce temps, l'or atteint des sommets historiques.

Le dollar et l'or profitent de la crise politique française

La crise politique française permet à l'or d'atteindre des sommets. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le dollar continue de reprendre des couleurs mardi, porté par la chute en France du gouvernement de Sébastien Lecornu, tandis que l'or est plus proche que jamais du seuil symbolique des 4000 dollars.

«Les risques politiques et, par conséquent, budgétaires sont récemment devenus une source d'incertitude plus importante», a noté Thu Lan Nguyen, analyste de Commerzbank. Mais toutes les devises ne sont pas affectées de la même manière.

Le dollar se renforce

Le blocage budgétaire qui paralyse une partie des Etats-Unis depuis une semaine n'a pas empêché la devise américaine de se renforcer. En revanche, la démission surprise du Premier ministre français Sébastien Lecornu plombe l'euro.

Vers 19H00 GMT, la devise américaine prenait 0,45% face à la monnaie unique européenne, à 1,1658 dollar pour un euro, et gagnait 0,41% face à la livre, à 1,3430 dollar. «Compte tenu des derniers développements politiques, le gouvernement (français) aura du mal à respecter la date butoir du 13 octobre pour le dépôt du budget» du pays, a souligné Lee Hardman, analyste de MUFG.

Macron isolé

Apparaissant de plus en plus isolé, le président français Emmanuel Macron a demandé au Premier ministre démissionnaire de poursuivre «d'ultimes négociations» pour tenter de composer une coalition.

Ces négociations de la dernière chance laissent planer la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale, voire d'une élection présidentielle anticipée. «Les pressions à la baisse sur l'euro augmenteraient si des élections législatives étaient convoquées avant la fin de l'année, prolongeant ainsi la période d'incertitude politique», a estimé Lee Hardman.

L'or atteint des records

Face à ces incertitudes, «la dynamique de l'or a été implacable», a résumé Adam Turnquist, analyste de LPL Financial. Le métal jaune a encore touché un nouveau record, à 3991,08 dollars l'once, avant de refluer quelque peu.

Sur le Comex, la Bourse des matières premières de New York, l'once d'or pour livraison en décembre a dépassé le seuil des 4000 dollars mardi. «La forte demande d'or pourrait s'expliquer, du moins en partie, par un manque d'alternatives, les valeurs refuges 'classiques', telles que les obligations d'Etat des grands pays industrialisés, ayant récemment perdu de leur attrait», a relevée Thu Lan Nguyen.

Dans la même veine, l'argent a aussi frôlé son record absolu.