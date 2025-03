Automobile: Porsche veut supprimer 1900 postes en Allemagne

En 2024, le groupe de Stuttgart a subi un recul de 3% de ses livraisons mondiales. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le constructeur de voitures de luxe Porsche a annoncé jeudi vouloir supprimer 1900 emplois en Allemagne face aux difficultés du secteur automobile qui n'épargnent pas ce fleuron du groupe Volkswagen. Conséquence de la chute des ventes et de la transition difficile vers l'électrique, «un programme de suppressions de 1900 emplois» a été décidé dans l'ensemble de l'entreprise pour les prochaines années, selon un communiqué de la marque.

Ces suppressions, qui représentent environ 4,5% des effectifs de Porsche (42'000 salariés dans le monde), concernent deux sites allemands situés près de Stuttgart, dans le sud-ouest du pays. Elles seront mises en œuvre sans licenciement contraint avant 2030, conformément à un accord d'entreprise qui protège les salariés jusqu'à cette date. La marque mise sur les départs en retraite, un dispositif de retraite partielle et le gel des embauches pour réduire ses effectifs, précise le communiqué.

Difficultés de VW

Porsche n'est pas épargnée par la chute des ventes de la maison-mère Volkswagen, qui a annoncé cet hiver vouloir supprimer 35'000 emplois en Allemagne dans sa marque principale VW et arrêter la production dans deux de ses usines, une première historique.

«Les défis à relever sont nombreux, par exemple le retard dans la montée en puissance de l'électromobilité ou les conditions géopolitiques et économiques difficiles», a déclaré Andreas Haffner, directeur des ressources humaines de Porsche, au quotidien local Stuttgarter Zeitung.L'ensemble du secteur automobile fait face à l'effondrement de la demande, à la hausse des coûts, notamment de l'énergie, et à la concurrence des marques chinoises.

Objectifs révisés

En 2024, le groupe de Stuttgart a subi un recul de 3% de ses livraisons mondiales, avec une chute particulièrement marquée en Chine (-28%), son premier marché. Ce repli est plus sévère que celui de Volkswagen, dont les ventes ont diminué de 1,4%. Face à ces difficultés, Porsche a révisé ses prévisions pour l'année 2024 et réduit son objectif de marge à une fourchette comprise entre 14% et 15% (contre 15% à 17% précédemment). Pour 2025, cet objectif de marge est encore raccourci, entre 10 et 12%, selon un communiqué publié la semaine dernière.

La marque de luxe y annonçait également un revirement stratégique, s'appuyant à nouveau sur le lancement de nouveaux véhicules à moteur thermique, alors que la demande pour les véhicules électriques ralentit. Un changement de cap alors que son PDG, Oliver Blume, visait jusqu'ici 80% de ventes électriques d'ici 2030.