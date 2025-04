1/5 L'économie suisse craint Trump. Photo: Keystone

Robin Wegmüller

Donald Trump s’apprête à frapper fort. Ce mercredi 2 avril, le président des Etats–Unis prévoit d’annoncer un vaste plan de nouvelles taxes douanières. Il a même donné un nom à cette journée: le «Liberation Day», c'est–à–dire le «jour de la libération». Un symbole fort pour une annonce qui pourrait envenimer encore un peu plus les tensions commerciales mondiales.

L’économie suisse suit cette évolution avec appréhension. En mars, la situation des petites et moyennes entreprises (PME) industrielles s’est détériorée, et l'avenir ne s'annonce pas plus radieux. Selon une enquête spéciale de Raiffeisen, 60% des PME exportatrices réduisent leurs investissements, et une sur cinq le fait de manière importante.

Inquiétude en Suisse

Même les entreprises opérant uniquement sur le marché suisse avancent prudemment: un tiers d’entre elles prévoient de limiter leurs dépenses. Un signe que les retombées du conflit commercial dépassent largement les frontières américaines mais pour l'heure, personne ne sait quelle sera leur réelle ampleur. «Il est tout à fait possible que certains des droits de douane punitifs annoncés soient rapidement retirés», écrit Raiffeisen dans son rapport. «Mais dans l’ensemble, il faut s’attendre à une augmentation significative des barrières commerciales par rapport aux dernières décennies.»

Malgré tout, toutes les entreprises suisses ne sont pas pessimistes pour autant. Environ 30% des PME interrogées envisagent d’accroître leurs investissements en machines et équipements, à condition que la situation ne dégénère pas davantage dans les semaines à venir.

Le moral en baisse en mars

L’indicateur de l’activité économique des PME, mesuré par l’indice des directeurs d’achat (PMI) de Raiffeisen, traduit bien cette inquiétude. En mars, il a chuté à 47,9 points contre 49,9 en février. Un indice inférieur à 50 signale un ralentissement de l’activité, tandis qu’un score supérieur à 50 reflète une expansion.

Pour l’instant, toutes les attentes se tournent vers mercredi. Le «Liberation Day» de Trump pourrait bien marquer une nouvelle escalade dans les tensions commerciales mondiales.