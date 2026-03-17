La BNS met 5,2 milliards sur la table pour protéger le franc

En 2025, la BNS a intensifié ses interventions, rachetant 5,2 milliards de francs en devises pour protéger le franc. Cette stratégie vise à éviter une volatilité excessive qui menace l'économie suisse.

ATS Agence télégraphique suisse

La Banque nationale suisse (BNS) est intervenue de manière accrue sur le marché des changes l'année dernière pour défendre le franc. L'institut d'émission a racheté des devises pour 5,2 milliards de francs, après seulement 1,2 milliard en 2024.

Avec ces interventions sur le marché des devises, la banque centrale helvétique veut éviter une appréciation trop forte ou un relâchement excessif du franc, qui pénaliserait l'économie suisse. Lors de ses annonces trimestrielles de politique monétaire, la BNS indique régulièrement qu'elle est disposée «à être active au besoin sur le marché des changes pour contribuer à maintenir des conditions monétaires appropriées», a-t-elle rappelé mardi dans son rapport de gestion.

Stabilité des prix

Lors de sa prochaine réunion jeudi, dans un contexte de crise avec la guerre au Moyen-Orient, elle devrait réitérer ce message, ont estimé les analystes. Le franc, considéré comme une valeur refuge, s'est en effet nettement renforcé face au dollar, mais aussi contre l'euro. Alors qu'une appréciation du franc contre le billet vert protège de l'inflation importée, notamment via les produits pétroliers, le renforcement de la devise suisse contre la monnaie unique européenne pénalise les exportateurs.

Revenant sur la croissance de la Suisse l'année dernière, la BNS a souligné qu'avec un produit intérieur brut (PIB) à +1,4%, «la croissance a été inférieure à la moyenne pour la troisième année consécutive».

Alors que l'évolution économique «est restée relativement dynamique dans les services, elle a stagné dans l'industrie en raison du niveau modéré de la demande extérieure et de la hausse des droits de douane appliqués par les Etats-Unis». Le secteur de la construction a quant à lui «profité d'une demande solide» dans les projets d'infrastructure, alors que les commandes se sont accrues dans la construction de logements.

Le marché du travail a quant à lui continué à perdre de sa vigueur, a constaté la BNS. Dans ce contexte de ralentissement conjoncturel, «l'assouplissement de la politique monétaire a permis de maintenir des conditions monétaires appropriées en vue de garantir la stabilité des prix», a estimé la BNS.