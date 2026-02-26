La banque zurichoise Mbaer est accusée de blanchir des fonds pour des intérêts iraniens et russes. Washington prévoit de bloquer son accès au système financier américain.

Washington accuse une banque suisse de blanchir de l'argent russe et iranien

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain accuse jeudi une banque suisse, MBaer, de blanchir de l'argent notamment au service d'intérêts iraniens et prévoit de la priver d'accès au système financier des Etats-Unis.

La banque basée à Zurich «a fait transiter plus de cent millions de dollars via le système financier américain pour le compte d'acteurs illégaux liés à l'Iran et à la Russie», affirme le ministre américain des Finances Scott Bessent dans un communiqué.

Société impliquée «depuis plusieurs années»

L'administration souhaite couper l'accès de l'institution au plus important système financier au monde: tous les comptes liés à Mbaer aux Etats-Unis devront être fermés et les banques américaines seront appelées à ne plus traiter de transactions impliquant l'établissement. Une procédure de consultation publique est ouverte pour une durée de 30 jours.

Dans le document associé, le gouvernement américain présente Mbaer comme «une petite institution financière privée suisse, avec seulement un siège social à Zurich».

«Selon des informations publiques et non publiques» à la disposition des autorités, la société est impliquée «depuis plusieurs années», «directement ou indirectement» dans du blanchiment d'argent, est-il souligné. Cela concerne, selon Washington, des «transactions liées à la corruption vénézuélienne et aux activités illégales russes et iraniennes».