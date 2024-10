Voici toutes les astuces pour économiser sur votre assurance maladie

Les primes augmentent encore, mais des économies sont possibles: payer annuellement pour un rabais, changer de caisse, adapter la franchise ou choisir un modèle de soins alternatifs, Blick vous explique tout.

Martin Schmidt

Comme chaque année, le couperet est tombé et les caisses d'assurance maladie ont informé les ménages de l'ampleur de l'augmentation des primes l'année prochaine: dans de nombreux cas, les adultes devront payer plusieurs centaines de francs de plus par an pour l'assurance de base. En moyenne, l'assurance de base coûtera désormais près de 450 francs par mois et presque 5400 francs par an. Pour une famille de quatre personnes, l'augmentation peut même dépasser les mille francs.

Malgré ce tableau plutôt sombre, il demeure toute une série de possibilités d'économie permettant d'alléger quelque peu le budget du ménage. Blick vous explique tout.

Payer sa prime annuelle en une seule fois

Beaucoup l'ignorent, mais il est possible de payer sa prime à l'avance pour toute l'année chez certains assureurs-maladie et de profiter d'un rabais, appelé escompte. Bémol: lorsqu'une personne adulte paie une prime annuelle de 5400 francs d'un seul coup en piochant sur son compte épargne, elle perd des revenus d'intérêts. Une perte qui, avec un taux d'intérêt de 0,6 pour cent, représente environ 32 francs.

Mais à combien se monte ce rabais et le jeu en vaut-il la chandelle en comparaison avec la perte de revenus d'intérêts? Alors que l'escompte versé par les caisses varie de 0,25% à 2%, après calcul, un assuré se voyant accorder un escompte de 0,25% s'avère perdant avec une économie de 27 francs par rapport à un paiement mensuel. En revanche, si la caisse-maladie offre un escompte de 2%, l'assurer bénéficiera d'une ristourne atteignant tout de même 108 francs dans l'exemple choisi, soit 76 francs après soustraction du montant de la perte de revenus d'intérêts. Ainsi, une famille de quatre personnes peut économiser près de 200 francs en payant à l'avance une prime moyenne, à condition bien sûr d'avoir à disposition 13'600 francs sur son compte épargne et de pouvoir se passer de cette somme.

En conclusion, le paiement anticipé s'avère surtout intéressant pour les assureurs maladie qui placent l'argent et profitent ainsi plus longtemps du rendement.

Changer de caisse maladie

Les assurés de l'assurance de base peuvent économiser beaucoup plus d'argent en changeant de caisse, ce qui est encore possible jusqu'à fin novembre. Le plus souvent, les familles économisent plusieurs milliers de francs par an en passant de la caisse d'assurance maladie la plus chère à la caisse d'assurance maladie la moins chère. Même dans le cas où vous disposez déjà d’un fonds relativement bon marché, vous pourrez peut-être économiser plusieurs centaines de francs. Enfin, certaines caisses d'assurance maladie ont augmenté leurs primes 2025 de 20% à 30%.

Adapter sa franchise

Si vous êtes souvent malades et que vous vous rendez beaucoup chez le médecin, il vaut mieux alors choisir la franchise la plus basse, soit 300 francs. En revanche, celles et ceux qui n'y vont que rarement s'en sortent mieux avec la franchise la plus élevée de 2500 francs. Actuellement, 80% des adultes de 26 ans et plus ont opté pour la franchise la plus basse ou la plus élevée tandis que les 20% restants pourraient économiser de l'argent en adaptant leur franchise. Afin de vous aider à faire un choix, sachez que pour les frais de santé inférieurs à 1900 francs, la franchise maximale est généralement intéressante, tandis qu'avec la franchise la plus basse, la prime est facilement 50% plus chère qu'avec la franchise à 2500 francs.

Choisir un modèle alternatif

Autre moyen de faire baisser sa facture, l'adaptation du modèle d'assurance permet de réduire les primes de plus de 25% par rapport au modèle standard avec libre choix du médecin. De nombreuses caisses proposent ainsi un modèle de médecin de famille, un modèle HMO (aussi appelé réseau de soins ou réseau de santé) ou un modèle Telmed plus avantageux. Dans le cas du HMO, la première consultation a lieu dans un centre de santé, dans le cas de Telmed, par téléphone. Attention toutefois à ne pas uniquement raisonner en fonction des coûts et de faire un choix correspondant avant tout à vos besoins propres.