13:23 heures

La Chine riposte une nouvelle fois et augmente ses surtaxes contre les Etats-Unis

La Chine a annoncé mercredi qu'elle allait porter ses surtaxes de rétorsion contre les produits américains à 84%, et non pas à 34% comme initialement prévu, une nouvelle escalade dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington.

«Le taux de droits de douane supplémentaires» sera «relevé de 34% à 84%» à compter de ce jeudi à 12h01 heure chinoise (04h01 GMT), a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

Pékin n'a donc pas tardé à répliquer du tac-au-tac à la dernière salve de surtaxes douanières mises en place plus tôt dans la journée par Donald Trump.

Source: AFP