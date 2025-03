Ce sont en particulier les indicateurs de l'industrie manufacturière, de divers services et de la construction qui ont progressé. Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

Les perspectives pour l'économie suisse s'améliorent, selon le baromètre du KOF qui a progressé au mois de mars. L'industrie notamment retrouve des couleurs.

Le baromètre conjoncturel a progressé de 1,3 point à 103,9 points, après 102,6 points révisé le mois précédent, écrit vendredi le centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), dans son compte-rendu mensuel. Depuis le début de l'année, il reste donc au-dessus de la moyenne à moyen terme. L'indicateur a crevé le plafond du couloir des anticipations. Les économistes sondés par AWP prévoyaient qu'il s'établirait entre 101,9 et 103,0 points.

Ce sont en particulier les indicateurs de l'industrie manufacturière, de divers services et de la construction qui ont progressé. Pour le premier secteur, la situation générale des affaires, les carnets de commandes et la production sont plus favorables.

Malgré les conflits

La tendance est négative dans l'industrie du bois, du verre, de la pierre et des métaux, ainsi que dans l'industrie des équipements électriques, mais l'horizon se dégage dans les secteurs du papier et de l'imprimerie, de la construction automobile et mécanique, ainsi que dans la chimie et la pharma. Du côté de la demande, celle des consommateurs a évolué positivement, quand celle venant de l'étranger n'a pas bougé.

Il y a deux jours, le KOF soulignait que l'économie suisse se retrouvait «prise en étau entre les tensions commerciales et les mesures de relance budgétaire» et que «le niveau d'incertitude est actuellement inhabituellement élevé». Ce climat «pèse sur les projets d'investissement des entreprises et des ménages suisses».

L'institut prévoit ainsi pour 2025 une augmentation du produit intérieur brut (PIB) de 1,2%, contre 1,3% antérieurement et de 1,4% (+1,5%) corrigé des variations saisonnières, «sous réserve que le conflit commercial mondial ne se détériore pas». En revanche, «une extension du conflit commercial entraînerait des risques de baisse considérables pour l'économie suisse».