Trump se vante: «Ces pays me lèchent le cul»

Wall Street rate son rebond et termine en nette baisse

La Bourse de New York a terminé en net recul mardi, manquant le rebond tenté en début de journée, les investisseurs se montrant à cran face aux droits de douane, tandis que les valeurs automobiles ont plongé.

Le Dow Jones a lâché 0,84%, l'indice Nasdaq a perdu 2,15% tandis l'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,57%, revenant à son plus bas niveau depuis un an. «Ces derniers jours, nous avons assisté à de nombreux revirements, et celui-ci a été (parmi) les plus négatifs», estime auprès de l'AFP Angelo Kourkafas.

L'indice de volatilité Vix, surnommé indice de la peur, a évolué à des niveaux plus vus depuis la pandémie de Covid-19, à la Bourse de New York, signe de la nervosité des investisseurs.

Source: AFP