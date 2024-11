«Investir en bourse, c'est un peu comme faire du saut à l'élastique: c'est excitant, ça peut rapporter gros en termes de sensations ou d’argent, mais ce n'est pas sans risque!» Photo: Shutterstock

Margaux Sitavanc

Pour certains d’entre nous, le mois de novembre est celui du Black Friday et de sa cohorte de prix cassés, ses attroupements dès l’ouverture des grands magasins, et ses pulls/gadgets/accessoires de cuisine/produits de beauté qui nous semblent tout à coup si désirables. Entendons-nous, je ne vous jette pas la pierre puisque, comme je vous l’avais confié dans un précédent article, je ne suis pas toujours la personne la plus disciplinée du monde en matière d’achats «plaisir.»

Pour cette raison, et à l’occasion de mon dernier article pour Blick avant de m’envoler vers une nouvelle destination professionnelle, j’avais envie de vous proposer un défi. Et si, cette année, au lieu de claquer un demi loyer dans des objets que vous n’utiliserez probablement plus dans six mois, vous commenciez à investir en bourse?

Rassurez-vous, mon but n’est pas de vous vendre une méthode fumeuse pour devenir très riche très rapidement, mais plutôt de vous donner envie de vous intéresser à votre argent et de découvrir comment le faire «travailler» pour vous et ainsi potentiellement générer des rendements supérieurs à ceux de votre compte épargne traditionnel.

Les quatre commandements de l’investisseur débutant

Trader professionnel, gérant de fonds d’investissement, créateur d’un site web dédié à l’information financière, mais aussi journaliste et chroniqueur, Thomas Veillet vous explique comment construire une stratégie d’investissement sur le long terme tout en mitigeant les risques et en acquérant peu à peu de nouvelles compétences financières.

1 Voir loin

«Investir en bourse, c'est un peu comme faire du saut à l'élastique: c'est excitant, ça peut rapporter gros en termes de sensations ou d’argent, mais ce n'est pas sans risque! Un jour, vous vous sentez comme un génie de la finance, le lendemain, comme si vous aviez parié sur le mauvais cheval», explique Thomas Veillet. Néanmoins, selon le trader pro, si le risque existe bel et bien, il peut être grandement mitigé en adoptant une stratégie d’investissement sur le long terme: «L’histoire nous a appris qu'on met entre dix-huit mois et quatre ans à se remettre d’un crash boursier. Aussi, si vous choisissez une stratégie à dix, vingt, trente ans, vous n’avez pas de raison de céder à la panique en cas de baisse ou de vous emballer lorsque les cours montent».

De la même manière, Thomas Veillet met en garde contre les stratégies qui vous promettent de devenir riche vite, par exemple grâce à ce qu’on appelle le day trading, où un investisseur achète et vend très rapidement pour tenter de dégager un bénéfice: «Ça n’a aucun sens pour un investisseur débutant. Les personnes qui pratiquent le day trading et arrivent à gagner de l’argent de cette manière sont des professionnels qui passent la journée devant leur écran.»

2 Diversifier son portefeuille

Même si vous débutez dans la finance, vous connaissez sans doute le dicton populaire prescrivant de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Un conseil à appliquer absolument à votre stratégie d’investissement, selon Thomas Veillet, est la diversification, consistant à mélanger différents types d’investissements dans différents secteurs et régions géographiques: «En diversifiant, vous ne risquez pas tout si une entreprise ou un secteur va mal». À ce titre, le spécialiste indique que les ETF (exchange traded funds), ces «paniers d’actions» devenus populaires ces dernières années, constituent une excellente manière de diversifier son portefeuille sans passer des heures à acheter chaque action individuellement.

3 Comprendre ce qu'on achète

Saviez-vous que l'investisseur américain Warren Buffett, actuellement à la tête d’une fortune de 139,4 milliards de dollars, a toujours refusé d’investir dans les produits financiers qu’il ne comprenait pas, et ce même lorsque l’opportunité semblait séduisante? En effet, pour le roi de la bourse, «le risque provient de ne pas savoir ce qu'on fait». Un constat partagé par Thomas Veillet: «Vous devez absolument vous faire votre propre opinion et ne pas écouter l’ami de la copine de votre cousin qui vous parle d’une super affaire, vous dit que le prix de cette action va exploser ou encore vous parle de cet ami d’ami qui a gagné énormément d’argent d’un pote qui a fait fortune grâce à telle ou telle cryptomonnaie.»

Mais alors, comment s’informer si on ne peut pas écouter les conseils et qu’on débute? «Aujourd’hui, il existe une grande quantité de manières de s’informer et d’acquérir une éducation financière. Les livres, YouTube et même ChatGPT vous permettent de vous former rapidement sur des choses assez basiques qui vous permettront de mieux comprendre le monde de la finance et de faire vos premiers choix», indique Thomas Veillet avant de conclure: «de nombreuses plateformes et applications de trading vous donnent accès à un système pensé pour les non-professionnels qui effectue déjà un tri des actions ou ETF, et ne vous donne pas accès à tout. Ce type de plateforme est largement suffisant pour commencer.»

4 Répéter ses investissements

Faisant écho à sa métaphore du saut à l’élastique, Thomas Veillet insiste sur l’importance de se montrer à la fois patient et régulier: «Les marchés sont comme des montagnes russes émotionnelles, mais les investisseurs patients, qui ne nourrissent pas le fantasme de devenir riches du jour au lendemain, savent rester assis sans paniquer, même quand ça secoue.»

Enfin, le spécialiste préconise de procéder à des investissements réguliers, de la même manière qu’on le ferait sur un compte épargne. Une approche dite «périodique», qui permet entre autres de lisser la courbe de ses investissements en achetant à différents moments et à différents prix et qui, sur le long terme, vous permet de mettre toutes les chances de votre côté afin de vous créer, pas à pas, un patrimoine au service de vos grands projets de vie.