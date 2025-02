DeepSeek devait tuer Nvidia, il n'en est rien du tout!

Photo: Anadolu via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Le géant américain des semi-conducteurs Nvidia a de nouveau dépassé les attentes pour les résultats du quatrième trimestre de son exercice décalé, le patron Jensen Huang affirmant que la demande pour sa nouvelle puce Blackwell est «incroyable». Le groupe de Santa Clara (Californie) a enregistré un bénéfice net de 22,1 milliards de dollars, pour les trois mois allant de novembre à janvier, en hausse de 80%, selon un communiqué publié mercredi.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée la plus suivie par le marché, le bénéfice atteint 89 cents, soit mieux que les 81 cents attendus par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Depuis l'arrivée de ChatGPT, en novembre 2022, la course à l'intelligence artificielle (IA) générative bénéficie à Nvidia, dont les semi-conducteurs, aussi appelés cartes graphiques (GPU), sont les plus recherchés du marché. En trois ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise a quasiment quintuplé et Nvidia a dépassé, sur l'exercice comptable qu'elle vient d'achever fin janvier, le seuil symbolique des 100 milliards de dollars.

Nvidia résiste à DeepSeek

Mais les marchés financiers, qui ont catapulté ce joyau de la tech au 2e rang des capitalisations boursières mondiales, s'inquiètent régulièrement de la capacité de Nvidia à maintenir la croissance canon des dernières années. Des craintes accrues par le lancement, fin janvier, de l'IA générative de la start-up chinoise DeepSeek, développée sans le microprocesseur vedette de Nvidia, le H100, et uniquement avec des puces moins performantes.

Le groupe chinois, inconnu du grand public jusqu'ici, affirme également avoir utilisé une fraction de la quantité de semi-conducteurs habituellement utilisés par les grands acteurs de l'IA. Cité dans le communiqué de résultats, Jensen Huang a affirmé que la demande pour son nouveau produit phare, la puce Blackwell, lancée fin 2024, était «incroyable».

«Nvidia a balayé les inquiétudes»

Il a expliqué que cette croissance était notamment due à l'émergence de nouveaux programmes d'IA générative qui utilisent la méthode dite de la chaîne de pensée (CoT), prenant un peu plus de temps pour réagir mais fournissant des réponses de meilleure qualité. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a grimpé de 78%, pour monter à 39,3 milliards de dollars.

«Nvidia a balayé les inquiétudes quant à la production des puces Blackwell et les menaces sur l'explosion de la demande» de capacités de calcul, clés pour le développement de l'IA et fonctions des semi-conducteurs utilisés, a commenté Derren Nathan, analyste d'Hargreaves Lansdown. Après avoir initialement reflué après la publication, le cours du titre Nvidia gagnait 2,56% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street.