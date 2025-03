Le marché chinois a plombé Swatch Group en 2024

Nick Hayek a présenté à Bienne les résultats 2024 de Swatch Group. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le patron de Swatch, Nick Hayek, a admis mercredi que les résultats 2024 de l'entreprise «était relativement bas», en conférence de presse. Il se refuse toutefois à parler de crise et compte sur les marchés en croissance pour une reprise en 2025.

«Il y a des opportunités partout», a affirmé Nick Hayek devant la presse, soulignant que la situation est, en général, «bonne». Il a expliqué que l'enthousiasme des consommateurs juste après le Covid s'est désormais tassé, tout en concédant que l'entreprise ne s'attendait pas à ce que le ralentissement soit si important.

Faible demande en Chine

Swatch a connu en 2024 une année difficile avec des résultats en net repli, conséquence du ralentissement en Chine et de la force du franc. Les recettes de l'entreprise ont reculé de 14,6% à 6,7 milliards de francs et le bénéfice net a dégringolé à 219 millions de francs, quatre fois moins que les 890 millions enregistrés un an plus tôt. Les effets de change négatifs se sont chiffrés à 192 millions.

Face à cette contre-performance, Swatch met surtout en avant la faible demande pour l'ensemble des biens de consommation en Chine, y compris à Hong Kong et Macau. Le groupe souligne cependant qu'il a réalisé des «ventes record et des gains de parts de marché aux Etats-Unis, au Japon, en Inde et au Moyen-Orient», avec la plus forte croissance pour les marques Omega, Longines et Tissot.