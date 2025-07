Une employée de l'entreprise d'armement Ruag au travail (photo d'archives) Photo: PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

Les exportations de matériel de guerre de la Suisse ont augmenté au premier semestre 2025. L'Allemagne est le plus gros client avec environ 160 millions de francs, suivi par les Etats-Unis avec plus de 50 millions. Au total, du matériel de guerre a été exporté pour environ 358 millions de francs, selon les chiffres du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Des régimes autoritaires comme le Qatar et l'Arabie saoudite font partie des acheteurs d'armement suisse.

Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) estime mardi que, s'il n'est pas possible d'interdire toutes les exportations d'armes, la Suisse doit en garder le contrôle maximal afin d'éviter que du matériel de guerre suisse n'atterrisse dans des zones de guerre.

Selon GSsA, ce premier semestre 2025 le troisième en terme de volume d'affaire de ces dix dernières années, après les années record 2020 et 2022. Par rapport au premier semestre 2024, une augmentation de 20,5% a été enregistrée.