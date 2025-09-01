Christine Lagarde, présidente de la BCE, alerte sur les dangers d'une prise de contrôle de la politique monétaire américaine par Donald Trump. Elle souligne les risques pour l'économie américaine et mondiale et insiste sur l'importance de l'indépendance de la Fed.

La patronne de la Banque centrale européenne Chrisine Lagarde met en garde contre les velléités d'ingérence de Donald Trump dans la politique monétaire étasunienne, pour l'heure menée par son homologue Jerome Powell. (archive) Photo: Amber Baesler

ATS Agence télégraphique suisse

La présidente de la BCE Christine Lagarde a jugé lundi qu'une prise de contrôle de la politique monétaire américaine par Donald Trump serait «un danger très sérieux» pour l'économie américaine et mondiale. «S'il y arrivait, c'est un danger très sérieux pour l'économie américaine et pour l'économie mondiale», a-t-elle affirmé sur Radio Classique, rappelant que la politique de la banque centrale américaine (Fed) «a évidemment des effets sur les États-Unis pour maintenir la stabilité des prix et pour assurer l'emploi optimal».

«Si elle dépendait du diktat de tel ou tel», a continué Mme Lagarde, «l'équilibre de l'économie américaine, et par voie de conséquence les effets que ça aurait dans le monde, entier seraient très préoccupants».