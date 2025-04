Xi appelle la Chine et l'UE à "résister" à la "coercition" de Trump

Le dirigeant chinois Xi Jinping a appelé vendredi l'Union européenne (UE) à se joindre à Pékin pour «résister ensemble» à la «coercition», sur fond de guerre commerciale avec Washington, selon l'agence de presse Chine nouvelle. «La Chine et l'UE doivent assumer leurs responsabilités internationales, protéger conjointement la mondialisation économique et l'environnement commercial international, et résister ensemble à toute coercition unilatérale», a déclaré M. Xi lors d'une rencontre à Pékin avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

«Cela permettra non seulement de préserver nos droits et intérêts légitimes, mais aussi de préserver l'équité et la justice internationales, et de faire respecter les règles et l'ordre internationaux», a souligné le président chinois.

A l'issue de cette rencontre, le président espagnol a de son côté souligné que «l'Espagne et l'Europe ont un déficit commercial important avec la Chine que nous devons nous efforcer de rectifier». Mais «nous ne devons pas laisser les tensions commerciales entraver le potentiel de croissance des relations (...) entre la Chine et l'UE», a souligné M. Sanchez devant la presse.

