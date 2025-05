1/6 Au cours des dix dernières années, les prix des maisons individuelles ont augmenté de 3,6% – par an – dans toute la Suisse! En illustration: maisons individuelles mitoyennes à Uster (ZH). Photo: Sven Thomann

Dorothea Vollenweider

La «pierre» brille plus que jamais en Suisse. En dix ans, les prix de l’immobilier ont fortement augmenté. Ce boom rend l’accès à la propriété quasiment inaccessible pour de nombreux Suisses. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres: pour ceux qui possèdent déjà une maison ou un appartement, la nouvelle est excellente. Leur patrimoine a pris plusieurs centaines de milliers de francs de valeur.

D’après une analyse nationale du cabinet Wüest Partner, les prix des maisons individuelles ont progressé en moyenne de 3,6% par an au cours de la dernière décennie. Les appartements en propriété, quant à eux, ont vu leur valeur grimper de 2,9% par an.

Ce que rapporte la propriété du logement

À première vue, ces chiffres peuvent sembler modestes. Mais sur dix ans, les montants deviennent conséquents. Un propriétaire ayant acquis une maison à un million de francs en 2015 est aujourd’hui plus riche de 360’000 francs. Pour un appartement acheté à la même époque, la plus-value atteint en moyenne 290’000 francs. Un rendement qui a de quoi faire rêver.

Ces données reflètent des moyennes nationales. En fonction des régions, les gains peuvent être encore plus marqués. Une analyse exclusive pour Blick montre combien un propriétaire a pu gagner ces dix dernières années, à condition de vivre à 20 ou 30 minutes en train d’un grand centre urbain suisse. Pour chaque exemple, Wüest Partner a sélectionné une commune représentative de l’évolution moyenne des prix dans son canton.

Augmentation de la valeur par région

Prenons Schwerzenbach, près du Greifensee (ZH). En 2015, une maison typique y valait environ 1,5 million de francs. En mars 2025, sa valeur avait augmenté de 50%, soit un gain de 750’000 francs. À Reinach (BL), le prix moyen d’une maison était de 1,35 million de francs en 2015. Dix ans plus tard, la hausse atteint 38 %, ce qui équivaut à un gain de 520’000 francs. À Burgdorf (BE), une maison coûtait 870’000 francs il y a dix ans. Aujourd’hui, elle vaut environ 44% de plus, soit 350’000 francs supplémentaires dans la poche du propriétaire.

Les vendeurs et vendeuses peuvent obtenir les prix les plus élevés dans les régions de Zurich, autour du lac de Zurich, dans les cantons de Zoug et de Genève, de Bâle-Ville dans les districts schwytzois de March et Höfe ainsi qu'à Davos (GR). Ici, une maison individuelle coûte en moyenne plus de 2,25 millions de francs. Les plus grandes flambées de prix ont eu lieu ces dix dernières années dans les cantons de Nidwald et d'Uri ainsi que dans la région de Schanfigg GR, qui comprend notamment Coire et Arosa: Ici, les prix ont augmenté de plus de 70%.

La tendance reste à la hausse

«Ces chiffres tiennent compte de la qualité des biens», précise Robert Weinert, expert chez Wüest Partner. Autrement dit, pour que la valeur d’un bien ait autant progressé, son état et son niveau d’équipement doivent avoir été maintenus. Il est donc essentiel d’entretenir son logement. En général, on estime à 1% de sa valeur le budget annuel à prévoir pour cela, bien que cela varie selon l’âge et l’emplacement du bien.

Et la tendance n’est pas près de s’inverser. Selon les prévisions de Wüest Partner, les prix devraient continuer d’augmenter en 2025: +3,6% pour les appartements, +3,8% pour les maisons individuelles.