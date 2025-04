il y a 19 minutes

Inflexible, la Chine appelle les Etats-Unis à «cesser leur chantage»

Pékin et Washington continuent mercredi de se renvoyer la balle sur les droits de douane, alimentant l'incertitude quant à l'issue d'une guerre commerciale qui devrait provoquer un recul des échanges mondiaux et une hausse de l'inflation aux Etats-Unis.

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a estimé que ce recul du commerce mondial de marchandises pourrait atteindre jusqu'à 1,5% en volume en 2025, en fonction de l'ampleur de la politique protectionniste de Donald Trump.

Photo: Anadolu via Getty Images

La suspension temporaire des droits de douane américains les plus importants, sauf contre la Chine, va atténuer la contraction des échanges mais l'affrontement entre Pékin et Washington peut peser lourd.

La Chine est restée mercredi dans le registre de la fermeté. Si les Etats-Unis «veulent véritablement résoudre le problème par le dialogue et la négociation, ils doivent (...) cesser de menacer et de faire du chantage, et discuter avec la Chine sur la base de l'égalité, du respect et du bénéfice mutuel», a prévenu le ministère des Affaires étrangères.

Source: AFP