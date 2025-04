il y a 28 minutes

Trump relativise la panique boursière: «Il faut parfois prendre un traitement pour se soigner»

Donald Trump a relativisé dimanche la panique boursière provoquée par ses nouveaux droits de douane, «Il faut parfois prendre un traitement pour se soigner», a-t-il déclaré à des journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One, alors que les indices boursiers s'orientaient vers une nouvelle chute lundi.

Il a assuré que son pays était «beaucoup plus fort» depuis l'annonce de ces mesures et estimé que la chute des marchés n'était pas une volonté délibérée de sa part. «Mais je veux résoudre le déficit que nous avons avec la Chine, avec l'Union européenne et d'autres pays», a-t-il justifié.

Photo: AFP

«Je ne veux pas de chute (d'aucun marché). Mais il faut parfois prendre un traitement pour se soigner», a-t-il dit, en référence à la dépendance de l'économie américaine aux importations. «La seule façon de résoudre ce problème, c'est les droits de douane.»

Interrogé sur la possibilité de négocier une zone sans droits de douane avec l'Europe, comme l'a suggéré son conseiller Elon Musk, Donald Trump a répété qu'à son avis «l'Europe a fait une fortune sur notre dos (et) nous a traité très mal».

Source: AFP