Trump annonce des droits de douane de 50% sur le cuivre

Macron veut aller «le plus vite possible»

Emmanuel Macron a défendu jeudi un accord commercial «le plus vite possible» entre l'UE et les Etats-Unis, avec des droits de douane «les plus bas possibles», en marge d'un déplacement dans l'Aveyron. «Pour moi le bon accord, c'est l'accord qui est conclu le plus vite possible avec les tarifs les plus bas possible et qui doit être juste et ferme», a déclaré le président français, à six jours de la date butoir fixée par Donald Trump.

Alors que le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, est en déplacement à Washington pour tenter de conclure un accord au nom des 27 Etats membres de l'UE, Emmanuel Macron a dit d'abord espérer «l'accord le plus ambitieux», c'est à dire «zéro pour zéro» pourcent de droits de douane. Car «nous, on pense que ce ne sont pas des tarifs qu'il faut avoir entre les Etats-Unis et l'Europe, mais un marché ouvert où les produits peuvent circuler».

Mais pour l'heure «c'est 10% qui s'applique» et «ce qui pèse sur nous, c'est potentiellement 25 ou davantage», a observé le président, qui se rendait au chevet des producteurs de roquefort, qui pourraient être durement frappés par une telle augmentation.

Photo: keystone-sda.ch