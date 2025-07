Washington et Pékin saluent une rencontre «positive» entre leurs chefs de la diplomatie

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a eu vendredi en Malaisie une rencontre «positive» avec son homologue chinois Wang Yi, ont indiqué les deux pays dans une apparente volonté d'aplanir leurs différends.

Il s'agissait du premier entretien entre les deux hommes depuis le retour à la Maison Blanche en janvier de Donald Trump, sur fond de tensions persistantes sur le commerce, Taïwan ou les technologies de pointe.

Photo: keystone-sda.ch

La rencontre se déroulait en marge des réunions des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur, où les droits de douane américains, vus avec inquiétude, étaient au coeur des discussions.

«Il y a certains problèmes que nous devrons régler, ce qui est normal entre des pays de notre taille, de notre envergure et qui ont cette influence dans le monde», a indiqué Marco Rubio à la presse après une heure d'entretien avec Wang Yi. «Mais j'ai trouvé cette rencontre très constructive et positive», a affirmé Marco Rubio, habituel pourfendeur du gouvernement chinois.

Une seule critique

Après une journée et demie à Kuala Lumpur, il s'est par ailleurs dit confiant qu'une rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping aurait lieu. «Il y a une forte volonté des deux côtés d'y parvenir», a-t-il déclaré.

Dans le même ton apaisant, le ministère chinois des Affaires étrangères a salué dans un communiqué un entretien «positif, pragmatique et constructif». Seule once de critique: Wang Yi a «exprimé l'espoir que les Etats-Unis regardent la Chine avec objectivité, rationalité et pragmatisme» et «traiteraient avec elle sur un pied d'égalité», selon la même source.

Source: AFP