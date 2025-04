02:55 heures

Les bourses asiatiques dégringolent à l'ouverture

Les bourses asiatiques ont dégringolé lundi 7 avril, peu après l'ouverture, suite à la débâcle de Wall Street et dans des marchés affolés par l'impact économique de la guerre commerciale tous azimuts lancée par Washington.

Tokyo et de Séoul ont respectivement chuté de plus de 7% et de 4,6% lundi matin. A A Taïwan, la chute a avoisiné les 10%, tandis que La Bourse de Singapour a, elle perdu, plus de 7%. En Chine aussi, la débâcle s'est fait ressentir avec une baisse de plus de 9% à Honk Kong et de 4,5% à Shanghai. Dans la lignée, la Bourse de Bombay a chuté de 3% dans les premiers échanges.

Du côté de Sydney, la Bourse a dévissé de plus de 6%. Vers 1h25, heure suisse, l'indice australien vedette S&P/ASX 200 dégringolait de 6,09% à 7.239 points.

Photo: AFP

Source: AFP