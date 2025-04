La Bourse suisse plonge après l'offensive douanière de Trump

Plongeon du dollar après l'offensive douanière de Trump qui menace l'économie américaine

Le dollar plonge jeudi face aux autres principales monnaies, après la déclaration de guerre commerciale lancée par Donald Trump mercredi, qui fait craindre de lourdes conséquences pour l'économie américaine.

Photo: AFP

«La combinaison d'une inflation plus élevée - même transitoire - et d'une croissance plus faible» qui découleront de ces droits de douane «ébranlera inévitablement l'exceptionnalisme américain», résume Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank. Cela, sans compter les éventuelles mesures de rétorsion des pays ciblés.