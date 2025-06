Trump annonce des discussions commerciales sino-américaines

La guerre commerciale de Trump va fragiliser la croissance mondiale – dont la Suisse, selon l'OCDE

Les surtaxes douanières imposées par Donald Trump à ses partenaires vont fortement peser sur l'activité économique à travers la planète, avertit l'OCDE qui se montre plus pessimiste sur la croissance dans le monde... en particulier aux Etats-Unis.

«Nous avons revu en baisse la croissance de quasiment chaque économie dans le monde» du fait des droits de douane, a indiqué au cours d'un entretien à l'AFP l'économiste en chef de l'institution Alvaro Pereira. «Le commerce est affecté, particulièrement la consommation et l'investissement.»

La crainte est d'autant plus grande que «les Etats-Unis constituent un marché d'exportation important pour un certain nombre de pays», développe l'institution parisienne. La croissance mondiale va logiquement souffrir, désormais attendue à 2,9% cette année et l'an prochain.

La croissance économique de la Suisse va, elle aussi, légèrement ralentir cette année, prédit Economiesuisse. Les perspectives pour 2026 sont également moroses. Les chiffres d'affaires actuels du premier trimestre 2025, «étonnamment bons» selon Economiesuisse, masquent l'ampleur du ralentissement actuel de la demande. Cette reprise sera suivie d'un ralentissement significatif, qui se fera plus clairement sentir au cours de l'année.

