DE
FR

Conjoncture
Le moral des consommateurs suisses reste au plus bas

Les consommateurs restent d'humeur morose en Suisse. L'indice du climat à la consommation s'est établi à -36,9 points le mois dernier, contre -36,5 points en septembre et -37,0 points en octobre 2024, rapporte vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).
Publié: 10:13 heures
Partager
Écouter
Pour calculer ces indices, le Seco a sondé le mois dernier 2736 personnes âgées d'au moins 16 ans. L'enquête se déroule en continu et est réalisée en ligne.
Photo: MICHAEL BUHOLZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le moral des consommateurs suisses reste en berne. Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), l’indice du climat de consommation s’élevait à –36,9 points en octobre, contre –36,5 points en septembre et –37,0 points un an plus tôt. La légère baisse sur un an est imputable au sous-indice «situation économique générale à venir», qui a reculé de 19 points à -49,1 points.

La «situation financière passée, celle «à venir» et les «grandes acquisitions» ont par contre fait mieux. La première est affichée à -40,7 points contre -52,8. La seconde est passée de -33,6 points à -32,2, et la troisième de -31,5 à -25,7 points. Pour calculer ces indices, le Seco a sondé le mois dernier 2736 personnes âgées d'au moins 16 ans. L'enquête se déroule en continu et est réalisée en ligne, précise le communiqué.

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus