Sept conseils d'une experte pour mieux gérer ses finances

Rares sont ceux qui aiment s'occuper de leurs propres finances. Angela Mygind, plus connue sous le nom de Miss Finance, en est bien consciente. Elle propose donc sept conseils pour s'en sortir plus facilement.

Milena Kälin

En tant que Miss Finance, Angela Mygind propose de transmettre ses connaissances financières sur son blog destiné principalement aux femmes. Elle y parle entre autres de prévoyance, d'investissement ou de sujets tels que «Divorce: comment se protéger?»

Elle travaille en toute indépendance et ne donne pas de recommandations concrètes. Elle souhaite simplement mettre à la disposition des femmes les connaissances financières qui lui ont toujours fait défaut.

Ce sont justement les jeunes qui manquent souvent d'éducation financière. 11'000 jeunes adultes entre 18 et 24 ans étaient considérés comme surendettés en 2024. Blick s'est d'ailleurs entretenu avec quelques personnes concernées.

Angela Mygind a elle-même fait des erreurs financières par avidité et sait à quel point les chiffres peuvent paraître attrayants. «Même les petits pas font déjà beaucoup», affirme-t-elle. Dans l'entretien qu'elle nous accorde, elle a quelques conseils prometteurs en réserve.

1 Établir un budget

L'un des risques principaux est de n'avoir aucune vue d'ensemble sur ses finances. Il faut donc commencer par traquer précisément toutes ses dépenses sur une période donnée. Cela permet d'observer les chiffres et de les rassembler. «Nous avons tous des gouffres financiers cachés, comme par exemple les abonnements au streaming», explique Angela Mygind.

Si un simple budget est trop ennuyeux, on peut se lancer certains défis. La blogueuse a par exemple essayé de renoncer à des achats spontanés pendant un mois. «C'est là que j'ai réalisé combien d'argent je dépensais en nourriture quand je n'avais pas envie de cuisiner», sourit-elle.

2 Se constituer un fond d'urgence

Il est toujours important de garder une somme d'urgence de côté. Cela permet d'avoir une bouée de sauvetage en cas de situation imprévisible, comme une visite coûteuse chez le dentiste, une panne de voiture ou une perte d'emploi. Il est préférable d'avoir à chaque fois trois à six mois de salaire de côté.

3 Ne pas oublier les impôts

Il est vite arrivé d'oublier de prendre en compte les impôts dans la gestion de ses finances. C'est surtout le cas chez les jeunes qui viennent de déménager. La mauvaise surprise arrive seulement en début d'année, lorsqu'on reçoit la grosse facture.

Le mieux est de déposer chaque mois une somme à cet effet sur un compte d'épargne ou de la verser directement à la commune. «Ainsi, l'argent s'envole et on se joue de soi-même», conseille l'experte.

4 L'importance du 3e pilier

La prévoyance vieillesse comme l'AVS repose sur des bases de plus en plus fragiles. Le 3e pilier, qui permet en outre de faire des économies d'impôts, est donc d'autant plus important. Il est judicieux d'investir une partie dans des fonds indiciels, car c'est ainsi que l'épargne augmente. Angela Mygind conseille en outre de répartir la fortune sur plusieurs comptes 3a afin de ne pas devoir payer l'impôt sur le revenu en une seule fois lors du retrait.

5 Investir le reste de l'argent

Ceux qui ont encore un peu d'argent à la fin du mois peuvent par exemple l'investir dans des ETF. «On peut y investir de manière avantageuse, très large et automatisée», explique Miss Finance. Depuis 2024, il existe en Suisse des plans d'épargne en ETF pour lesquels on ne doit plus payer de frais d'achat.

Ceux qui veulent prendre plus de risques peuvent aussi investir dans des actions d'entreprises individuelles. Ce faisant, il faut surtout investir de l'argent dont on n'a pas besoin à long terme. Si l'on veut savoir comment évolue ce que l'on a investi, on peut consulter un calculateur d'intérêts composés sur le net. «En bourse, on peut doubler sa fortune en dix ans avec un risque calculé», explique l'experte.

6 La crypto comme complément

Miss Finance n'écrit que marginalement sur les cryptomonnaies comme le bitcoin ou l'ethereum. Elle les considère plutôt comme un complément au reste du portefeuille – surtout pour les investisseurs expérimentés. «Il faut pouvoir supporter ces énormes fluctuations de cours», explique Angela Mygind.

7 Un pas vers l'indépendance

Angela Mygind fait également régulièrement référence à sa nouvelle activité indépendante depuis début 2025 sur son blog. «Il est important de séparer clairement l'entreprise de la personne privée dès le début», sait l'experte. Mais elle apprécie sa flexibilité nouvellement acquise.