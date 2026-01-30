DE
Cette fois, c'est officiel!
Le géant de l'inspection SGS n'est plus genevois

Le géant de la certification a inauguré jeudi son nouveau siège à Baar, dans le canton de Zoug. Le déménagement vise à profiter de coûts réduits et d'une meilleure connectivité.
Publié: il y a 55 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
1/2
SGS avait invoqué un prix au mètre carré plus avantageux à Zoug et un aéroport mieux desservi à Zurich.
Photo: MARTIAL TREZZINI
ATS Agence télégraphique suisse

Cette fois, c'est officiel: le géant de l'inspection et de la certification SGS n'est plus basé à Genève. La multinationale, fondée en 1878 en France et établie dans la Cité de Calvin depuis 1915, a inauguré son nouveau siège dans le canton de Zoug à Baar.

La célébration s'est déroulée jeudi en présence des autorités, de clients, de partenaires et d'employés, sous la houlette du président Calvin Grieder et de la patronne Géraldine Picaud, indique vendredi SGS.

Afin de justifier ce déménagement, la direction de SGS avait invoqué un prix au mètre carré plus avantageux à Zoug et un aéroport mieux desservi à Zurich, la région étant selon elle «plus attrayante pour les professionnels mobiles à l'échelle internationale». L'assemblée générale avait entériné le transfert du siège lors de l'assemblée de mars 2025.

Des emplois devraient néanmoins être maintenus à Genève, au moins 50% de l'effectif, selon les informations fournies lors de la dernière assemblée.

