La demeure luxueuse compte trois appartements indépendants. Photo: Fine Swiss Properties

Patrik Berger

Le St. Karlshof est la fierté du roi de la cryptographie zougois Niklas Nikolajsen, âgé de 49 ans. Le fondateur de Bitcoin Suisse a fait transformer à grands frais cette propriété historiquement importante au fil des ans. Des travaux qui ont coûté pas moins de 60 millions de francs au multimillionnaire. En mars encore, ce dernier faisait fièrement visiter les lieux à une équipe de tournage de la SRF afin de partager à toute la nation son rêve immobilier, classé monument historique.

Aujourd'hui cependant, des annonces de vente en pleine page dans la «Handelszeitung» et la NZZ attirent l'attention: Nikolajsen vend une partie du domaine. Le crypto-millionnaire souhaite en effet se séparer de la maison de maître mais prévoit de vivre dans le reste de la propriété, comme on peut le lire sur le site de l'agent immobilier Fine Swiss Properties de Herrliberg ZH: «Le propriétaire habite lui-même le bâtiment central. Il n'a pas de besoins personnels immédiats pour la maison de maître. C'est pourquoi il est prêt à mettre la maison de maître à disposition si une offre appropriée est faite».

«Deux chiffres en millions».

Bien que le prix du manoir n'ait pas été révélé, une mention en petits caractères dans l'annonce fournit quelques indices: «Les visites ne peuvent être organisées que sur présentation d'une preuve de solvabilité d'un montant moyen de deux chiffres en millions», peut-on en effet y lire. Voilà qui limite le cercle des acheteurs potentiels. Si Nikolajsen n'a pas voulu répondre aux questions du Blick sur les raisons qui l'ont poussé à vouloir se séparer du manoir, on peut néanmoins lire dans l'annonce que «Le St. Karlshof attend d'être revitalisé et occupé».

La maison de maître se compose de trois appartements mais doit «idéalement être utilisée dans son ensemble comme une maison individuelle ou une maison multigénérationnelle avec 550 mètres carrés de surface habitable». Le sous-sol abrite quant à lui notamment une cave à vin climatisée, un bar, une cuisine événementielle professionnelle et des places de parking souterrain. Et si l'idée de faire un petit plouf en compagnie du cryptomillionnaire vous séduit, le communiqué précise l'existence de bains publics en face de la propriété au bord du lac.

«Un climat fiscal doux»

Pour le vendeur Nikolajsen, c'est clair : «L'infrastructure de la propriété extrêmement représentative est parfaite pour des invitations et des réceptions glamour». Pour cette raison, celui-ci considère que la candidature idéale et la plus probable devrait provenir de «personnes très aisées et souhaitant résider dans un environnement hautement représentatif et dans un climat fiscal doux».

Alors, on va guigner entre les haies? Pas si vite. En effet, l'annonce prévient que «L'objet est habité, surveillé et sous alarme», et de conclure: «Par respect pour la vie privée des habitants, nous vous prions de ne pas entreprendre de visites extérieures de votre propre initiative».