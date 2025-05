Début 2024, Nestlé avait reconnu avoir utilisé des traitements interdits (ultraviolets et charbon actif), puis les avoir remplacés par un système de microfiltration. Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

ATS Agence télégraphique suisse

Selon l'agence de presse Reuters, Nestlé a chargé la banque Rothschild de vendre Nestlé Waters. Le géant veveysan de l'alimentation prévoit de se séparer de sa division eau cette année et de se concentrer davantage sur ses marques principales. La vente pourrait avoir lieu avant la fin de cette année, écrit Reuters dans une dépêche publiée jeudi, citant quatre personnes proches du dossier. Nestlé Waters est devisé à 5 milliards d'euros (4,6 milliards de francs) ou plus.

A l'avenir, le nouveau directeur général de Nestlé, Laurent Freixe, souhaite se concentrer sur une trentaine des 2000 marques du groupe, telles que Kit-Kat, Nescafé et Maggi. Après la vente, le Veveysan entend conserver une participation dans les activités eau qui comprennent des marques telles que Perrier et San Pellegrino.

Des discussions initiales ont déjà eu lieu avec des sociétés de capital-investissement telles que Platinum Equity, Blackstone et One Rock Capital Partners. Selon des sources de Reuters, PAI Partners et CD&R seraient également intéressés. Les discussions avec des acheteurs potentiels sont toujours en cours. Un processus formel ne devrait pas commencer avant la fin de l'année.

Pas de commentaire

Nestlé a refusé de commenter ces informations à l'agence de presse AWP. Dans le même temps, un porte-parole a souligné l'entreprise veveysanne avait déjà annoncé une révision de sa stratégie, incluant des partenariats, pour ses activités eau en novembre 2024. «La principale difficulté concerne Perrier, les autres marques affichent de bons résultats», a déclaré Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel. «Ils ont rencontré des problèmes avec plusieurs sources d'eau et un conflit oppose actuellement les autorités françaises et Nestlé.»

Nestlé a précédemment déclaré que ses eaux minérales étaient propres à la consommation, mais que dans l'intérêt de la sécurité alimentaire, «les pratiques de certains de nos sites de production d'eau ne sont peut-être pas conformes au cadre réglementaire applicable». L'entreprise a déclaré que toute la production d'eau de ses sites en France était actuellement conforme à la réglementation française.

Le chiffre d'affaires de Nestlé Waters a progressé de 2,9% pour atteindre 722 millions de francs au premier trimestre de l'année, ce qui représente moins de 4% du chiffre d'affaires total de Nestlé, selon ses derniers résultats.