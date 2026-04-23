Roche annonce une baisse de 5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026, atteignant 14,7 milliards CHF, impacté par le change. Hors effets de change, les ventes affichent une croissance de 6%.

AFP Agence France-Presse

Le laboratoire pharmaceutique Roche a publié jeudi un chiffre d'affaires en repli de 5% au premier trimestre, freiné par les effets négatifs de change, à 14,7 milliards de francs suisses (16 milliards d'euros).

Hors effets de change, ses ventes trimestrielles se sont accrues de 6% par rapport à la même période l'an passé, progressant de 7% dans sa division pharmaceutique et de 3% dans sa division dédiée aux diagnostics, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Nestlé paie le rappel des infantiles

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé a publié jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 5,7% au premier trimestre, à 21,3 milliards de francs suisses (23,1 milliards d'euros). Sa croissance organique, un indicateur qui permet de jauger ses ventes hors effets de change et acquisitions, s'est chiffrée à 3,5%, freinée par le rappel des laits infantiles, a-t-indiqué dans un communiqué. Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 21,2 milliards de francs de chiffre d'affaires et 2,5% de croissance organique.

Sa croissance interne réelle, qui reflète l'évolution des volumes, a également dépassé les prévisions, se redressant à 1,2%, contre 0,2% attendu par les analystes, le nouveau directeur général, Philipp Navratil, estimant dans le communiqué que la stratégie pour redresser les ventes «porte ses fruit». Malgré «l'incertitude géopolitique et des risques macroéconomiques accrus», le groupe a maintenu ses prévisions pour 2026, précise le communiqué.

Il vise toujours une croissance d'environ 3% à 4%, avec une accélération de la croissance interne réelle par rapport à 2025,