Feu vert à la fusion de trois fonds immobiliers d'UBS

UBS Fund Management a obtenu l'autorisation de fusionner trois fonds immobiliers, après le rejet des oppositions par le régulateur. Les investisseurs disposent de 30 jours pour faire recours contre cette décision.

ATS Agence télégraphique suisse

UBS Fund Management pourra fusionner trois de ses fonds immobiliers. Le régulateur a rejeté des oppositions à la modification de contrat relative à cette opération.

UBS Fund Management avait soumis la modification du contrat de fonds à l'autorité de surveillance dans le cadre de la fusion prévue des trois fonds immobiliers UBS LivingPlus, UBS Hospitality et Residentia.

«Des investisseurs détenant moins de 0,1% du capital du UBS LivingPlus ont fait usage de leur droit d'opposition à ces modifications contractuelles» entraînant un retard dans l'approbation de la fusion, peut-on lire dans un communiqué diffusé vendredi par la banque aux trois clés. L'autorité de surveillance a rejeté ces oppositions. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours, a indiqué UBS Fund Management.