Feu vert à la fusion de trois fonds immobiliers d'UBS

UBS Fund Management pourra fusionner trois de ses fonds immobiliers. Le régulateur a rejeté des oppositions à la modification de contrat relative à cette opération.
UBS Fund Management avait soumis la modification du contrat de fonds à l'autorité de surveillance dans le cadre de la fusion prévue des trois fonds immobiliers UBS LivingPlus, UBS Hospitality et Residentia.
«Des investisseurs détenant moins de 0,1% du capital du UBS LivingPlus ont fait usage de leur droit d'opposition à ces modifications contractuelles» entraînant un retard dans l'approbation de la fusion, peut-on lire dans un communiqué diffusé vendredi par la banque aux trois clés. L'autorité de surveillance a rejeté ces oppositions. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours, a indiqué UBS Fund Management.