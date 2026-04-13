Du 15 au 31 mai, le grand festival de hockey sur glace aura lieu dans notre pays. En collaboration avec Ticketcorner, nous mettons en jeu deux billets pour les matchs du 21 mai à la Swiss Life Arena de Zurich, entre autres avec la Nati.

Article promotionnel avec Ticketcorner

Pour la première à la maison depuis 17 ans, le Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2026 de l’IIHF arrive et l’impatience grandit de jour en jour. Le tournoi débute dans environ un mois à Zurich et à Fribourg. Du 15 au 31 mai, les 16 meilleures équipes nationales du monde s’affronteront pour remporter le titre tant convoité de champion du monde de hockey sur glace. Des matchs de très haut niveau et des duels captivants attendent les fans.

Jusqu’à présent, plus de 300 000 billets ont été vendus dans le monde entier. D’autres contingents de billets sont progressivement mis en vente, à partir de 19 francs seulement. Mais attention, il ne reste plus que quelques billets pour les matchs de l’équipe suisse, le jour de l’ouverture, certains grands matchs et la finale. Tous les billets sont disponibles sur ticketcorner.ch.

Gagnez deux billets pour le match du 21 mai à la Swiss Life Arena et assistez aux matchs entre la Lettonie et la Finlande l’après-midi et entre la Suisse et la Grande-Bretagne le soir. Vivez l’euphorie de cet événement sur place et soutenez l’équipe helvétique dans sa quête de victoire.

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La date limite de participation est le 20 avril 2026. La personne gagnante sera ensuite tirée au sort et informée. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.