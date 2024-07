Gagnez des billets pour Venoge Festival!

Blick et Venoge Festival vous proposent de gagner 5x2 billets pour mercredi et vendredi.

Le plus grand festival de musique open air de la région lausannoise est de retour avec une programmation variée, mélangeant de l’urban, les années 80's-90's-00's, de la pop et de l’électro. Ne manquez pas cet événement musical unique! Profitez d’une ambiance festive, dans un cadre champêtre à seulement 10 minutes de Lausanne.

Dans la programmation du Venoge Festival, préparez-vous à une soirée de musique urbaine le mercredi 14 août avec des artistes tels que SDM, Djadja & Dinaz, Rsko, et le duo explosif Dadju & Tayc. Attendez-vous à des performances envoûtantes et des rythmes entraînants qui feront vibrer le public.



Le vendredi 16 août, le festival prendra une tournure électro avec les prestations des DJs From Mars, Apashe & Brass Orchestra, Boris Way et Trinix. Laissez-vous emporter par les mélodies électroniques et les beats envoûtants qui feront danser chaque spectateur.



Ce festival promet une variété de genres musicaux pour satisfaire tous les goûts. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir des artistes talentueux et de vivre des moments musicaux inoubliables! Pour avoir la chance de gagner des invitations, participer à notre concours et profiter de ces performances exceptionnelles. Bonne chance à tous les participants!

Programme détaillé et informations: https://venogefestival.ch/

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations