Cette année encore, la Suissesse Alexia Paganini est au rendez-vous pour Art on Ice. Photo: Thomas Meier

Année après année, Art on Ice combine avec légèreté et prestance l’art de la danse sur glace et une musique puissante et pleine d’émotions, jouée en direct. Une pléiade de stars du patinage artistique mondial promet un spectacle sensationnel avec des danses sur glace empreintes de légèreté. Seront notamment présents la quadruple championne suisse Alexia Paganini, le champion du monde Ilia Malinin, la championne d’Europe Loena Hendrickx, le champion d’Europe Adam Siao Him Fa, ainsi que les champions d’Europe en couple Lucrezia Beccari et Matteo Guarise. Côté musique, les chanteuses britanniques de renom Paloma Faith et Birdy, ainsi que les artistes suisses Stress et Marius Bear, viendront les accompagner avec leurs hits.

Blick met en jeu 5 x 2 billets pour assister à Art on Ice le 12 février à Fribourg. Venez admirer, avec la personne de votre choix, cette performance spectaculaire et émouvante sur la glace, accompagnée de numéros inoubliables en direct.

La date limite de participation est fixée au 19 janvier 2025. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.