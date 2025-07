1/4 Rock The Lakes, c’est un must pour tous les fans de métal, notamment grâce à sa Twin Stage unique. Photo: Pressebild / Joseph Carlucci

Kezia Zaccaria

Cette année encore, Cudrefin, sur les rives du lac de Neuchâtel, sera le lieu de rencontre incontournable des fans de métal. Pour cette quatrième édition, le public pourra profiter d’une programmation de premier plan rassemblant des groupes nationaux et internationaux. Plus de 30 groupes, dont Heilung, Dimmu Borgir, Feuerschwanz, Mastodon, Eluveitie et bien d’autres, se produiront sur la Twin Stage, une immense double scène installée pour l’occasion. De plus, quelques nouveautés attendent les festivalières et festivaliers, comme un nouveau Food Truck Village, un espace dédié au merchandising et aux séances d’autographes, ainsi qu’un univers viking et des bars sympas offrant une vue sur le lac et la scène.

Gagnez deux pass de trois jours pour Rock The Lakes, du 15 au 17 août, à Cudrefin. Venez assister au festival de rock et de métal rassemblant des groupes prestigieux dans une ambiance exceptionnelle au bord du lac de Neuchâtel avec vue sur le Jura.

La date limite de participation est fixée au 6 août 2025. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort avant d’être contactés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.