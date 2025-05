Gagnez des billets pour une soirée Bellarena Events

1/2 Vivez une soirée de concert inoubliable à la BCF Arena de Fribourg.

Deux soirées de concerts à la fin du mois de mai à la BCF Arena de Fribourg promettent un printemps électrique. Le Bellarena Event fait vibrer la salle dans une ambiance envoûtante. Le 29 mai, des icônes de la chanson française se produiront à Fribourg. Une soirée intense, pleine de groove, de pop, d’énergie live au rythme des tubes de Christophe Maé, de Jenifer, de Claudio Capéo et de M. Pokora, fera danser le public. Le lendemain, les beats et les vibes sont au rendez-vous jusqu’à l’aube. Un line-up international avec Timmy Trumpet, Henri PFR, Boris Way et d’autres DJ stars transforme l’Arena en un immense dancefloor.

Nous tirons au sort 30 x 2 billets pour chacun des deux spectacles Bellarena Events les 29 et 30 mai à la BCF Arena de Fribourg. Participez au concours et, avec un peu de chance, vous gagnerez votre place pour la soirée française ou la soirée électro.

La date limite de participation est fixée au 21 mai 2025. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort avant d’être contactés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.