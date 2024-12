Gagnez un set pour la fondue de Kuhn Rikon et transformez votre table en une scène élégante, conçu pour allier convivialité, praticité et raffinement lors de vos moments gourmands, d'une valeur de CHF 148.80.-

Au cœur de ce set, un caquelon en fonte au design industriel et à la surface mate, qui marie sobriété et modernité pour une expérience culinaire exceptionnelle. La fonte robuste assure une diffusion uniforme et durable de la chaleur, tandis que la contre-poignée facilite un maniement agréable, de la cuisinière à la table. Ce caquelon, compatible avec tous les types de cuisinières, y compris l’induction, répond aux plus hautes exigences.

Pour compléter ce moment de partage, une élégante corbeille à pain en métal et tissu apporte une touche sophistiquée. Pratique et stylée, elle permet de conserver votre pain grâce à son sac en tissu refermable.

Enfin, une spatule en bois de hêtre, ornée d’un délicat motif de vache, vient parfaire le set. Respectueuse des revêtements antiadhésifs, elle est idéale pour remuer avec soin votre fondue ou servir vos plats avec élégance.

Avec ce set, chaque soirée fondue devient une expérience inoubliable, entre authenticité et modernité.

Délai de participation: le vendredi 13 décembre à minuit. Le/la gagnant(e) recevra le set directement à la maison.