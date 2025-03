1/4 2025 marque le cinquantième anniversaire d’Europa-Park.

Voilà un demi-siècle qu’Europa-Park, situé à Rust en Allemagne, fait rêver petits et grands avec ses attractions et nombreux spectacles. Subdivisé en 17 quartiers thématiques européens, il propose aux visiteuses et visiteurs des expériences à couper le souffle avec un maximum d’action et d’adrénaline, ainsi qu’une offre gastronomique authentique et typique des pays à l’honneur.

Cette année, la saison estivale débutera le 22 mars. Une saison anniversaire qui sera placée sous la devise «S’évader. S’éclater. En Europe», avec de nombreuses attractions palpitantes et de nouveaux spectacles. La culture et la gastronomie des différents pays européens seront également à l’honneur, tout comme la diversité culturelle d’Europa-Park. Et pour couronner le tout, la nouvelle parade avec des chars et des danseuses et danseurs aux costumes colorés vous réserve un spectacle à couper le souffle.

Conjointement avec Europa-Park, nous vous proposons de remporter en exclusivité un week-end, du 9 au 11 mai, dans le parc d’attractions préféré des Suisses. Le prix inclut l’aller-retour en train depuis le domicile et avec le RailCoster des CFF à partir de Bâle, deux nuitées avec petit déjeuner dans une chambre de quatre lits dans l’un des hôtels d’Europa-Park, deux entrées pour la journée à Europa-Park ainsi qu’une entrée pour la journée à l’univers aquatique Rulantica pour quatre personnes, et un bon de restauration Emotioncard d’une valeur de 500 euros permettant de se restaurer au sein du parc.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La date limite de participation est fixée au 16 mars 2025. Le gagnant sera ensuite désignés par tirage au sort avant d’être contactés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.