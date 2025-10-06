Gagnez des entrées pour Bellarena Events

Participez à notre concours et remportez des billets pour les soirées musicales du 7 et 8 novembre 2025 à Fribourg

Découvrez la programmation époustouflante de Bellarena avec Gad Elmaleh et bien d’autres en tête d’affiche. Rejoignez le spectacle – car à la BCF ARENA, ce n’est pas seulement le hockey sur glace qui fait vibrer...

Soirée Disco Fever du 7 novembre 2025: préparez-vous à une immersion totale dans l'univers du disco, 100% dance, 100% culte, 100% euphorie! Revivez les plus grands hits qui ont marqué cette décennie.



Nous offrons:

- 5x2 billets VIP

- 15x2 billets debout

- 15x2 billets assis normaux

Soirée italienne du 8 novembre 2025: laissez-vous transporter par un hommage à la dolce vita musicale dédiée aux mélodies emblématiques de l'Italie.

Nous offrons:

- 20x2 billets VIP

- 15x2 billets debout

Participez au tirage au sort et tentez de remporter des billets pour l'une des deux soirées exceptionnelles.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La date limite de participation est fixée au 19 octobre 2025. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.