Gagnez un bon d’achat valable dans une pharmacie près de chez vous

En cas de problème de santé, le fait de se rendre dans un premier temps dans la pharmacie près de chez soi permet de désengorger les cabinets médicaux et les services d’urgences. En effet, les pharmaciennes et pharmaciens sont en mesure à diagnostiquer les affections de santé les plus courantes. Ainsi, ils peuvent délivrer certains médicaments sur ordonnance et même vacciner la population. À travers une vaste campagne, pharmaSuisse, la société suisse des pharmaciens entend mettre en lumière l’étendue des compétences du personnel au sein des officines. L’opération de sensibilisation comprend notamment des vidéos humoristiques réalisées par la star des réseaux sociaux Cedi Schild.

Par ailleurs, en collaboration avec pharmaSuisse, nous mettons en jeu 25 bons d’achat d’une valeur de 30 francs valables dans les pharmacies Benu et Pharmacieplus. Alors, n’hésitez pas à participer au tirage au sort et avec un peu de chance vous gagnerez peut-être l’un de ces bons.

La date limite de participation est fixée au 26 janvier 2025. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.