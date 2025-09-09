Participez à notre concours et remportez des invitations pour la première représentation du vendredi 26 septembre 2025 à Lausanne.

Photo: keystone-sda.ch

Chaque année, le Cirque Knie parcourt la Suisse sous son majestueux chapiteau, réunissant des artistes internationaux audacieux, la célèbre cavalerie présentée par la famille Knie, de la comédie et des numéros spectaculaires. Pour 2025, préparez-vous à découvrir un tout nouveau spectacle fantastique, rempli de nouveautés, d’inédits et d’une touche de modernité.

Depuis plus de 200 ans, le Cirque national suisse Knie fait vibrer toutes les générations grâce à des performances extraordinaires et des numéros époustouflants, faisant de lui l’une des plus grandes entreprises de spectacle d’Europe. Leur passion et leur créativité les poussent à innover chaque saison afin de créer une expérience immersive où magie, émotion et émerveillement se rencontrent.

Participez au tirage au sort et tentez de remporter l'un des 35x2 billets en catégorie B, pour la première représentation qui aura lieu à la Place Bellerive le 26 septembre.

La date limite de participation est fixée au 16 septembre 2025. Les gagnant(e)s seront ensuite désignés par tirage au sort et contacté(e)s par e-mail dans la semaine et devront confirmer le lot. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.