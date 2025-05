La 77e Fête fédérale de gymnastique aura lieu cette année à Lausanne.

Reto Vogel

Du 12 au 22 juin, Lausanne sera au cœur d’une longue tradition sportive suisse. Depuis 1832, la Fête fédérale de gymnastique rassemble des athlètes, indépendamment de leur âge et de leur niveau de performance. Cette année encore, près de 65'000 gymnastes de 1372 clubs de gymnastique s’affronteront dans différentes disciplines. Les 300 000 visiteuses et visiteurs de la 77e Fête fédérale de gymnastique auront droit à un mélange entre tradition et modernité, avec des compétitions, des démonstrations, des découvertes et des délices culinaires. Hormis le spectacle «Gymagine» à la Vaudoise Aréna, l’ensemble du programme, avec ses événements, cérémonies et cortèges, sera accessible gratuitement et librement.

Pour la cérémonie d’inauguration de la Fête fédérale de gymnastique le 12 juin, nous mettons en jeu par tirage au sort 4 x 2 billets VIP et 10 x 2 billets VIP supplémentaires pour les compétitions élites du 14 juin. Blick met aussi en jeu 15 x 2 billets pour le spectacle «Gymagine» du 20 juin à Lausanne. En plus des événements de la fête de gymnastique, assistez à un spectacle musical et acrobatique haut en couleur dans la Vaudoise Aréna, avec des gymnastes et artistes suisses de renom.

La date limite de participation est fixée au 1 juin 2025. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort avant d’être contactés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.