Gagnez des produits fonctionnels Peugeot Saveurs

Depuis plus de 200 ans, Peugeot imagine, conçoit et fabrique les objets du quotidien, avec comme ambition de faciliter l’usage et d’offrir le meilleur de l’expression du goût.

Chaque produit incarne le savoir-faire de l'entreprise et l'engagement de qualité qui sont au cœur de la marque Peugeot, devenue aujourd’hui emblématique. Ses moulins à poivre et à café restent, aujourd’hui encore, la référence des gourmets et des grands chefs. Porté par son héritage, Peugeot continue d’inventer les instruments du goût pour toujours plus de plaisir dans vos plats. Fort de l’expérience acquise avec les moulins, Peugeot a étendu son expertise à l’univers des accessoires pour les amateurs de vin. En Suisse, la marque Peugeot est distribuée par A. Marchon SA

Aujourd'hui, Peugeot Saveurs vous propose de remporter deux lots d’exception issus de sa collection Line, qui allie élégance et performance. Cette gamme au design raffiné comprend des accessoires innovants pour sublimer vos dégustations.

Pour une expérience culinaire et œnologique unique, dans chaque lot, vous trouverez:

🍷 Line Preserve, la pompe à vide électrique qui préserve les arômes de votre vin jusqu’à 5 jours après ouverture.

🍾 Reverse, le tire-bouchon électrique ultra-performant qui ouvre vos bouteilles en un geste.

🧂 Moulins à poivre et sel électriques, des incontournables pour révéler toutes les saveurs de vos plats.

Participez dès maintenant!

Délai de participation: jeudi 27 février à minuit. Les gagnant(e)s recevront leur lot directement à domicile.