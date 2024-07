Gagnez un barbecue incroyable pour cet été!

Blick et Campingaz vous proposent de gagner un barbecue à gaz Onyx 4 S.

Les amateurs de grillades en Suisse attendent avec impatience l'arrivée du véritable soleil, celui qui permet de s'installer au bord du lac et de sortir viandes, légumes et marshmallows à profusion. Bien que l'imagination soit la seule limite à la gourmandise, il est essentiel de disposer du bon équipement pour réussir vos grillades à la perfection.

Pour cela, Blick et Campingaz vous proposent de gagner un barbecue à gaz Onyx 4 S, d'une valeur de 949.-. Doté d'une grande surface de cuisson et de 4 brûleurs Blue Flame en acier inoxydable, ce barbecue assure une cuisson précise et homogène, permettant de préparer une grande variété d'aliments.

Son réchaud latéral est idéal pour préparer simultanément accompagnements et sauces, vous offrant ainsi une expérience culinaire complète et pratique. Facile à nettoyer, il vous permettra de préparer un festin pour 12 à 16 convives à chaque occasion.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La date limite de participation est fixée au 21 juillet 2024. Le gagnant sera ensuite désigné par tirage au sort et informé. En cliquant sur «Participer au concours», vous acceptez les conditions de participation à ce jeu concours et les dispositions relatives à la protection des données de Blick. Vous acceptez également que l’éditeur et les sociétés du groupe Ringier vous communiquent à l’avenir des offres.