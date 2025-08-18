La nouvelle saison de la Champions Hockey League débutera le 28 août. Pour tous les matchs à domicile du Lausanne HC, nous mettons en jeu par tirage au sort 2 x 2 billets VIP ainsi que 5 x 2 autres billets de la meilleure catégorie places assises.

Gagnez des billets VIP pour un match de la Champions Hockey League

Cette année encore, le Lausanne HC participe à la Champions Hockey League. Photo: Pascal Muller/freshfocus

La nouvelle saison de la Champions Hockey League commence fin août. Outre les Zurich Lions, tenants du titre, le Lausanne HC, l’EV Zoug et le CP Berne seront de la partie cette année. Ces dernières années, les Suisses ont su impressionner les meilleures équipes d’Europe. Lors de la saison 2022-2023, l’EV Zoug avait atteint la demi-finale. Il y a deux ans, c’était le Genève-Servette HC qui s’était imposé. La saison dernière, les Zurich Lions avaient remporté le titre après avoir battu les Genevois en demi-finale.

Comme la saison dernière, le premier tour se jouera en phase préliminaire. Chacune des 24 équipes disputera trois matchs à domicile et trois matchs à l’extérieur contre six adversaires différents. En phase préliminaire, chaque point compte pour le tableau général, car seules les 16 premières équipes se qualifient pour les huitièmes de finale à élimination directe.

Gagnez deux places assises de la meilleure catégorie, voire des billets VIP pour le match de Champions Hockey League de votre choix. Nous mettons en jeu des billets pour tous les matchs à domicile du Lausanne HC. En tant que VIP, vous et la personne qui vous accompagne assistez au match depuis les meilleures places et avec restauration gratuite dans le lounge VIP.

La date limite de participation est fixée au 24 août 2025. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.