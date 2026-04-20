Gagnez un Meet & Greet exclusif avec Marco Odermatt

Les lave-linge et les sèche-linge Electrolux sont le meilleur choix pour la lessive: rapides, puissants et vraiment efficaces – comme Marco Odermatt sur les pistes de ski. Venez rencontrez les deux lors de l’événement Electrolux dédié au lavage le 8 mai à Zurich!

Article promotionnel avec Electrolux SA

L’Electrolux Taste Gallery est le lieu idéal pour des conseils gratuits et sans engagement sur les appareils électroménagers Electrolux, que ce soit pour la cuisine, le linge, l’entretien des sols ou la climatisation. Nos spécialistes y donnent de précieuses recommandations lors d’un entretien-conseil personnalisé.

Mais le 8 mai, la Taste Gallery à Zurich se présentera sous un tout autre jour. En effet, ce soir-là, le showroom se transformera en un lieu exclusif avec un invité très spécial: le skieur Marco Odermatt.

Blick met en jeu 1 x 2 billets pour cet événement exclusif à l’Electrolux Taste Gallery à Zurich. Avec un peu de chance, vous serez de la partie, rencontrerez Marco Odermatt lors du Meet & Greet et vivrez une soirée incomparable.

Le programme

Lors de l’événement Electrolux dédié au lavage, tout tournera autour de la lessive. Notre expert Fabian expliquera la façon d’éliminer en douceur les taches les plus tenaces et montrera la simplicité de l’entretien durable du linge au quotidien. Mais ce n’est pas tout! Une soirée riche en moments forts et un délicieux apéritif dînatoire vous attendent. Et bien sûr, l’occasion unique de rencontrer la star du ski Marco Odermatt en personne.

Veuillez vous inscrire pour participer. Se connecter

La date limite de participation est le 26 avril 2026. La personne gagnante sera ensuite tirée au sort et informée. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.