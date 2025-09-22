Le 25 septembre, nous célébrons la Journée des pharmacies. A cette occasion, nous tirons au sort, en collaboration avec la Société suisse des pharmaciens pharmaSuisse, 85 bons d’achat d’une valeur de CHF 150.– chacun pour diverses pharmacies.

Pour les questions de santé, se rendre dans une pharmacie proche de chez soi permet de désengorger les cabinets médicaux et les services d’urgence.

Pour toutes les questions de santé quotidiennes, les pharmaciennes et pharmaciens sont des partenaires de confiance qui connaissent l’utilisation correcte des médicaments, les interactions médicamenteuses et le choix des compléments vitaminés les mieux adaptés. Cependant, la plupart des pharmacies offrent bien plus que cela. Outre des conseils avisés en cas de maux de tête ou de rhume, on y trouve également une gamme croissante de prestations pratiques. Il est par exemple possible, dans de nombreuses pharmacies, de se faire conseiller sur la vaccination en prévision de la saison grippale qui approche. Cette combinaison d’expertise et de service directement accessible fait de la pharmacie un point de contact incontournable pour la santé personnelle.

La Journée de la pharmacie du 25 septembre est l’occasion idéale de découvrir personnellement les prestations des pharmaciennes et pharmaciens. De nombreuses pharmacies profitent de cette journée pour donner au public un aperçu de leur travail quotidien à travers des actions spéciales, des événements informatifs et des offres de conseil gratuites.

En collaboration avec pharmaSuisse, Blick met en jeu des bons d’achat pour Pharmacieplus et les pharmacies Benu d’une valeur totale de CHF 12'750.–! Participez et, avec un peu de chance, gagnez un bon d’une valeur de CHF 150.– à faire valoir dans une pharmacie près de chez vous.

La date limite de participation est fixée au 28 septembre 2025. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les CGV et la politique de confidentialité.