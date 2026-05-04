Les Mondiaux de hockey sur glace revient en Suisse! Participez au jeu de pronostics, ça vaut le coup: le gros lot est un tapis de course d'une valeur de 2 499 francs, et vous pourrez également gagner des billets pour le match opposant la Suisse à la Finlande.

Enfin, les Championnats du monde de hockey sur glace reviennent en Suisse. La dernière fois, c'est en 2009 que les meilleures équipes du monde ont suscité ici une véritable euphorie. Aujourd'hui, l'élite du hockey sur glace est de retour chez nous du 15 au 31 mai. Après les succès remportés par l'équipe nationale lors des derniers Championnats du monde, l'espoir de décrocher le titre est grand – que ces Mondiaux domiciles commencent !

Notre jeu de pronostics sur les Championnats du monde vous permettra de mettre vos connaissances à l’épreuve. Et les meilleurs pronostiqueurs pourront remporter de superbes prix : le grand gagnant remportera un tapis de course Nordictrack d’une valeur de 2499 francs. Le deuxième recevra un nouveau smartphone Samsung et le troisième un bon d’achat Denner d’une valeur de 500 francs.

De plus, nous tirons au sort des lots parmi tous ceux qui s’inscrivent au jeu de pronostics et qui font un pronostic lors des tours respectifs. Ceux qui s’inscrivent au jeu de pronostics avant le début du tournoi participent automatiquement au tirage au sort de deux billets pour le match de Coupe du monde de l’équipe nationale suisse contre la Finlande le 26 mai à la Swiss Life Arena.